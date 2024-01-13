За сутки в Казахстане произошло 92 пожара

Казахстанские пожарные и спасатели в минувшие сутки совершили 174 выезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В 92 случаев из 174 специалисты выезжали на пожары и случаи горения, в 82 — на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы. В результате спасены и эвакуированы 19 человек.