За сутки в Казахстане произошло 92 пожара
Сегодня, 10:16
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Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
100Фото: МЧС РК
Казахстанские пожарные и спасатели в минувшие сутки совершили 174 выезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В 92 случаев из 174 специалисты выезжали на пожары и случаи горения, в 82 — на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы. В результате спасены и эвакуированы 19 человек.
"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями
о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки", — говорится в сообщении ведомства.