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За счет спонсорских средств – Минфин о праздновании Наурыза в регионах

Сегодня, 12:05
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: BaigeNews.kz

На празднование Наурыза в регионах бюджетных средств не было выделено, сообщил министр финансов Мади Такиев, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас на празднование Наурыза в бюджете не заложены (средства – прим.редакции). Массовые гуляния за счёт спонсорских средств, но не бюджета. Ни одного тенге из бюджета (выделено - прим.редакции)", – сказал Мади Такиев на брифинге в правительстве.

Напомним, что Наурыз в Казахстане отмечается в новом формате. Было предложено обогатить его смысл и содержание и объявить декаду Наурызнама, которая будет проводиться ежегодно с 14 по 23 марта. В рамках празднования Наурыз мейрамы в стране будет организовано порядка 10 тысяч различных мероприятий.

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