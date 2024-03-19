За счет спонсорских средств – Минфин о праздновании Наурыза в регионах
Сегодня, 12:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
123Фото: BaigeNews.kz
На празднование Наурыза в регионах бюджетных средств не было выделено, сообщил министр финансов Мади Такиев, передаёт BaigeNews.kz.
"У нас на празднование Наурыза в бюджете не заложены (средства – прим.редакции). Массовые гуляния за счёт спонсорских средств, но не бюджета. Ни одного тенге из бюджета (выделено - прим.редакции)", – сказал Мади Такиев на брифинге в правительстве.
Напомним, что Наурыз в Казахстане отмечается в новом формате. Было предложено обогатить его смысл и содержание и объявить декаду Наурызнама, которая будет проводиться ежегодно с 14 по 23 марта. В рамках празднования Наурыз мейрамы в стране будет организовано порядка 10 тысяч различных мероприятий.
Самое читаемое
- Казахстанская школьница поступила в лучший университет мира
- В Великобритании нашли ценные рукописи, связанные с историей Казахстана
- Город превратится в бутылочное горлышко: что не так с генеральным планом Семея?
- Такого еще не было: масштабный ремонт дорог проведут в Павлодаре
- Женщина поймала мужа на измене при помощи приложения для бега