За рога из мусорки продавец антиквариата заплатит 5 млн тенге штрафа

62-летний актюбинец оказался на скамье подсудимых после того, как разместил в интернете объявление о продаже рогов сайги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

На это объявление позвонил неизвестный, интересовался покупкой, стороны даже торговались, но в итоге к продавцу домой приехал не покупатель, а полицейские. На автора объявления завели уголовное дело за незаконное обращение с дереватами.

Сам подсудимый рассказал, что занимается продажей старых вещей эпохи СССР, бывает, что находит их на улице, приводит в порядок и продает. На проспекте Победы в мусорном баке увидел деревянный ромб, к которому были прикреплены сайгачьи рога. Он их открутил от ромба, принес домой, а на следующий день опубликовал объявление о продаже. Объявление простояло в рекламном приложении полгода, прежде чем по нему позвонили. Он отметил, что на тот момент вообще не знал, что продавать рога сайгака – это незаконно и является преступлением.

В суде эксперт межрегионального центра судебных экспертиз объяснила, что определить возраст сайгака, которому принадлежали рога невозможно из–за отсутствия методики. Сами рога по визуальному осмотру были старыми и сухими, крошились, на них были отверстия кустарного производства.

А главный специалист инспекции лесного хозяйства и животного мира (эту инспекцию признали потерпевшей) отметил, что при определении причиненного ущерба экологии руководствовались методикой, утвержденной минсельхозом. И ущерб этот составил 5 миллионов 175 тысяч тенге.

В итоге суд приговорил антикварщика к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы. В течение этого срока ему запрещено покидать дом во внерабочее время, а если он нарушит требование, то наказание могут изменить на лишение свободы. И также суд обязал осужденного возместить ущерб экологии в сумме 5 миллионов 175 тысяч тенге.