За прошедшие сутки на водоемах в области Абай были спасены три человека

Фото: Пикабу

Двое детей и молодой человек едва не утонули на водоемах в Абайской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой МЧС РК.

9 июля на реке Иртыш при патрулировании сотрудники ОСО ДЧС области спасли тонущего молодого человека 2002 года рождения, который заплыл далеко от берега и начал тонуть.

На побережье озера Алаколь на территории базы отдыха ребенок 2017 года рождения остался без присмотра взрослых, упал в бассейн и был спасен очевидцами.

Во время купания у девочки 2006 года рождения случилась судорога ноги. Спасли ее рядом отдыхающие очевидцы.