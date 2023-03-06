За продажу автомасла без документов оштрафовали заправки "Гелиос" в Кокшетау

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Кокшетауский филиал ТОО "Гелиос" привлекли к ответственности за реализацию товара не соответствующего требованиям технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные департамента Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по Акмолинской области.

Сотрудники ведомства проверили Кокшетауский филиал ТОО "Гелиос" и установили, что реализуемое субъектом моторное масло марки "MANNOL EXTREME 5W40, один литр, производитель: SCT Lubricants, Infoline: SCT-VertriebsGmbH Feldstrasse 154 22880 Wedel/Hamburg Germany", не соответствуют требованиям п.п. 4.4 ТР ТС в части маркировки, а именно отсутствует информация на государственном языке. Также по видеоматериалам предоставленным ОЮЛ "Ассоциация производителей и потребителей автохимии Казахстана", был зафиксирован факт непредоставления продавцом моторного масла по требованию потребителя копии паспорта качества или копии паспорта безопасности.

"Такое несоответствие является нарушением п.п.1 п.2 ст. 31 Закона РК "О техническом регулировании", где изготовители (исполнители), продавцы продукции обязаны обеспечить соответствие продукции требованиям, установленным техническими регламентами и предусматривает ответственность в соответствии с частью 1, статьи 415 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" по выпуску в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, и статьи 203 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" продажа товаров без документов", — говорится в сообщении.

В отношении ТОО составлены протоколы об административных правонарушениях. И наложено административное взыскание в общей сумме 414 000 тенге.

"В ходе встречи с руководством Кокшетауского филиала ТОО "Гелиос" проведены разъяснения норм действующего законодательства, а также ответственность за повторное нарушение данных норм", — резюмировали в департаменте.