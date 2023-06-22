За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию

Фото: скриншот из видео

Полиция разыскала мужчину из шокирующего видео, сделанного в лифте, передает BaigeNews.kz. На кадрах он пристает к малолетней девочке.

"Сотрудниками полиции 40-летний мужчина установлен и доставлен в УП района "Сарыарка". За приставание в общественном месте, а также за нахождение в алкогольном опьянении мужчина привлечен к административной ответственности по статьям 449, 440 КРКоАП", - сообщили в Департаменте полиции столицы.

Также сообщается, что от законных представителей ребенка поступило заявление о непринятии мер. В ведомстве порекомендовали родителям быть бдительными и не оставлять малолетних детей без сопровождения взрослых.