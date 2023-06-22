"Трогал за пятую точку": в Астане мужчина приставал к пятилетней девочке в лифте

Фото: cometa-dp.news

Видео из Астаны с приставаниями взрослого мужчины к пятилетней девочке в лифте появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Улица с303, инцидент произошел 9 июня в 20:47 часов. Не мимо прохожий, а свой же сосед трогал за пятую точку маленькую девочку, оставшись с ней один на один в лифте", - пишет автор публикации.

На кадрах видео видно, что мужчина дождался, когда из лифта выйдут другие люди, остался наедине с девочкой и стал трогать её за интимные места. После того, как двери лифта открылись, ребёнок вышел, мужчина поехал дальше на свой этаж.