  • 10 Октября, 23:11
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За пригнанную на сундет той лошадь накажут владельца животного в Шымкенте

Сегодня, 22:42
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 22:42
Сегодня, 22:42
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Фото: скриншот видео

Шымкентца, пригнавшего лошадь в ресторан, привлекут к ответственности за жестокое обращение с животным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники городского департамента полиции выявили видеозапись, на которой несколько мужчин пытаются спустить по лестнице лошадь с завязанными платком глазами.

В результате проверки установлено, что инцидент произошел 8 октября во время сундет тоя в одном из ресторанов на территории Абайского района. В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол по статье 407-1 КоАП РК - "Жестокое обращение с животными". 

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