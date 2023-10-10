За пригнанную на сундет той лошадь накажут владельца животного в Шымкенте
Сегодня, 22:42
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Сегодня, 22:42Сегодня, 22:42
142Фото: скриншот видео
Шымкентца, пригнавшего лошадь в ресторан, привлекут к ответственности за жестокое обращение с животным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе мониторинга соцсетей сотрудники городского департамента полиции выявили видеозапись, на которой несколько мужчин пытаются спустить по лестнице лошадь с завязанными платком глазами.
В результате проверки установлено, что инцидент произошел 8 октября во время сундет тоя в одном из ресторанов на территории Абайского района. В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол по статье 407-1 КоАП РК - "Жестокое обращение с животными".
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