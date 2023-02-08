За превышение полномочий осудили бывшего гендиректора ПНХЗ

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Бывшему генеральному директору Павлодарского нефтехимического завода вынесли приговор. Шухрата Данбая осудили за превышение должностных полномочий на три с половиной года ограничения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как рассказали в департаменте экономических расследований региона, в 2017 году Данбай продал частной компании землю предприятия. При реальной стоимости в 44 миллиона тенге, участок отдали всего за шесть миллионов. К нему "в довесок" прилагалось здание бывшего узла ввода присадок. При этом покупателем стал руководитель отдела закупок нефтезавода и советник самого Данбая.

В результате махинаций с передачей функций по дозированию и вводу присадок, снизилось качество дизтоплива, а цена на него выросла, считают следователи.

"Руководство ПНХЗ в лице Данбай, Алсеитова, Атакулова путём необоснованного заключения договоров между ПНХЗ и "Ертiс Нефте Сервис", организовали мнимую конкурентную среду при проведении тендеров. В период с января 2018 года по февраль 2022 года ПНХЗ необоснованно выплатило в адрес "Ертiс Нефте Сервис" 753 миллионов тенге за оказание услуг по дозированию и вводу присадок в дизельное топливо," - сказал и.о. руководителя второго оперативного управления дэр по Павлодарской области Серик Муслимов.

Главный фигурант и его подельники полностью признали вину и возместили ущерб.

Напомним, Шухрата Данбая также подозревают в хищениях в особо крупном размере на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, который он возглавлял с 2019 по 2021 год. По этому делу экс-директору предприятия грозит до 12 лет тюрьмы.