За перекрытие дороги в ходе протеста в Актау наказали пятерых горожан

В Актау привлекли к ответственности пять граждан, которые перекрыли дорогу в знак протеста из-за отключения электроэнергии, водоснабжения, а также низкого давления в системе отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Акции протеста проводились в 27, 30, 32 и 33 микрорайонах города.

Прокурор Актау Ержан Турмагамбетов заявил, что действия жителей были неправомерными. И сообщил, что пять человек привлечены к ответственности.

"За умышленное создание препятствий для движения транспортных средств путём перекрытия автодороги к адмответственности привлечены пять лиц по статье 614 КоАП. Личности остальных участников незаконных акций устанавливаются. По итогам они будут привлечены к ответственности", - сказал прокурор.

Он также отметил, что если действия протестующих повлекут нарушение нормальной работы транспорта и связи, предусмотрена уголовная ответственность.

"В октябре в отношении жителя, организовавшего перекрытие дороги, ведущей к производственным предприятиям в селе Жетыбай Каракиянского района, начато досудебное расследование по статье 350 УК РК. Официально призываю жителей неукоснительно соблюдать требования законодательства и напоминаю, что за неисполнение требований либо совершение противоправных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность", - сказал Ержан Турмагамбетов.