За оскорбление медсестры павлодарцу грозит арест

За оскорбление медсестры мужчине грозит арест на пять суток в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в Иртышском районе.

Жители Иртышска сообщили участковому о пьяном мужчине, который бродил по одной из улиц села. Прибывшие на вызов полицейские сопроводили мужчину на медицинское освидетельствование. В районной поликлинике, в момент проведения медицинского освидетельствования, сельчанин выразился нецензурной бранью и выражал недовольство в адрес медсестры приемного покоя.

"По факту мелкого хулиганства мужчина привлечён к ответственности. Материал рассмотрен в суде, постановлением которого на нарушителя наложено взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток. За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчине определено наказание в виде штрафа пять МРП, – рассказал исполняющий обязанности начальника отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Серик Усенов.

Только с начала года в Павлодарской области за совершение мелкого хулиганства наказано 310 нарушителей, из которых трое жителей Иртышского района. По словам полицейских, оскорбление – это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме. Это может быть нецензурная брань или выражение, которое противоречит общепринятым в обществе нормам. За него на обидчика через суд можно наложить административный штраф или арест.