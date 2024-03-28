За неуплату алиментов женщину лишили свободы в области Абай
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В области Абай женщине за неуплату алиментов заменили ограничение свободы на лишение свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
45- летняя жительница Урджарского района, имея накопившийся долг около трех миллионов тенге перед двумя несовершеннолетними детьми, в июне 2023 года судом признана виновной за совершение преступления. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с привлечением к принудительному труду – 100 часов на весь срок наказания.
Осужденная была поставлена на учет в службу пробации Урджарского района. За время отбывания наказания должница не сделала для себя должных выводов, она проигнорировала возложенные обязанности и подвергалась неоднократно административным взысканиям за пьянство и нежелание устроиться на работу и погасить долг по алиментам.
В марте 2024 года прошел показательный суд, где должнице было заменено ограничение свободы на лишение свободы на неотбытый срок – четыре месяца.
"Всего на суд были приглашены 35 осужденных, состоявших на учете в службе пробации Урджарского района. Такое наказание, несомненно, послужит уроком для других должников, которые не платят алименты. Всего по области Абай 23 осужденных, отбывающих наказание за неуплату алиментов", – отмечает инспектор службы пробации Эльмира Мукитанова.
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