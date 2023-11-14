За нарушение этики в ВКО наказали 11 педагогов
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В ВКО за нарушение этики привлекли к ответственности 11 педагогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
На встрече с министром просвещения Гани Бейсембаевым исполняющая обязанности руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Айгуль Байжанова сообщила, что в 2023 году в области зарегистрировали 13 обращений по поводу нарушения преподавателями педагогической этики. Из числа нарушителей четверо трудились в Глубоковском районе, четверо в Усть-Каменогорске и по одному — в Шемонаихинском районе, районах Самар и Алтай.
К дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек.
Министр просвещения отметил, что подобных ситуаций допускать нельзя, а педагоги должны быть для учеников достойным примером.
"Тот, кто нарушает этику, не должен работать в системе образования", — заявил Гани Бейсембаев.
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