За мошенничество в сфере геологии осудили двух астанчан
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Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор учредителям ТОО "S", обвиняемым в совершении мошенничества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сумма ущерба превысила 310 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Подсудимые путём обмана и злоупотребления доверием, не имея реальной возможности исполнить принимаемое обязательство, заключили договор с ТОO "N" на выполнение геолого-разведывательных работ на сумму более 310 миллионов тенге. Полученные средства они использовали не по назначению", - сообщили в суде.
Мужчины вину не признали.
"Приговором суда М. и Б. признаны виновными по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и осуждены к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением право заниматься геолого-разведывательной деятельностью сроком на пять лет", - заявили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.