За мошенничество в сфере геологии осудили двух астанчан

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор учредителям ТОО "S", обвиняемым в совершении мошенничества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сумма ущерба превысила 310 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимые путём обмана и злоупотребления доверием, не имея реальной возможности исполнить принимаемое обязательство, заключили договор с ТОO "N" на выполнение геолого-разведывательных работ на сумму более 310 миллионов тенге. Полученные средства они использовали не по назначению", - сообщили в суде.

Мужчины вину не признали.

"Приговором суда М. и Б. признаны виновными по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и осуждены к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением право заниматься геолого-разведывательной деятельностью сроком на пять лет", - заявили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.