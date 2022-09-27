За месяц резко обмелело водохранилище в ВКО

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Резким обмелением водоёма взволнованы жители села в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz о ссылкой на "Хабар 24". На глазах у сельчан огромным высохшим котлованом стало искусственное водохранилище, которое ещё недавно форсировали на моторных лодках. Погибла и рыба, её местные активисты вывозили в мешках, опасаясь гниения.

По информации природоохранных служб, пруд уже несколько лет признан аварийным, а с ближайшей дамбы похищены регулирующие воду задвижки. Высохший заиленный котлован сейчас пересекают на автомобилях. Хотя ещё недавно его форсировали на моторных лодках. Там был полноводный пруд.

Со слов местных жителей, обмеление этого пруда началось около двух лет назад. Но за последние несколько дней уровень воды упал до нуля. Люди говорят, что рыбу вычерпывали всеми подручными средствами. Оставшиеся пресноводные моллюски напоминают о богатой ихтиофауне.

Рыбаки, которые раньше не возвращались с водоёма без крупного улова, сейчас рискуют провалиться в зыбучих песках. В непроходимой глине остались погибшие мальки. Выброшенную на отмель крупную рыбу местные жители успели вывезти.

"Воды было под самую дамбу. Всё было залито водой, вся территория. Рыбы было много. Тут такие сазаны были, я приходил позавчера, они в иле валялись", - рассказал местный рыболов Сергей Гемагин.

Сильное обмеление водоёма началось августе, и сельчане начали бить тревогу. Ответственные за эксплуатацию плотины представители коммунального предприятия "Шыгыс су" заявили, что этот процесс необратим. Пояснили: гидросооружение с 2018 года находится в аварийном состоянии, похищены регулирующие воду задвижки и экологический ущерб от высыхания пруда несущественен.

"Экологического ущерба в основном никакого нет. В этом году неизвестными лицами были разобраны данные водопуски, задвижки приведены в негодность. Поэтому в плановом режиме сейчас ведётся их ремонт. С целью замены была демонтирована часть задвижек данного водовыпуска, остаточная вода сошла", - сообщил директор КГП "Шығыс су қоймалар" Сергей Валиев.

Спуск воды в плотине – мероприятие плановое. Разве что не по плану этим летом погубили плотву в реке Маховка. Тогда подвела дамба, на очистных сооружениях вышел из строя иловый насос. В водоём попали стоки, а предприятие-загрязнитель выплатило девять миллионов тенге экологических штрафов.

Отметим, что на востоке страны в ремонте нуждаются не меньше восьми крупных гидрообъектов и пять водоотводных каналов. Их ремонт оценивается в миллиарды бюджетных тенге. Масштабную реконструкцию плотины Уйденинского водохранилища в Зайсанском районе и плотинного забора на Каргыбе Тарбагатайского района, по данным Минэкологии, обещают завершить не раньше 2023 года.