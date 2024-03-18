За коррупцию осуждены должностные лица "Қазтеміртранса"

В Астане по делу о коррупции вынесен приговор трём руководителям филиалов АО "Қазтеміртранс" и 16 предпринимателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный межрайонный суд по уголовным делам.

Согласно материалам дела, директора филиалов АО "Қазтеміртранс" С., А. и К. в 2019-2022 годах в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей за беспрепятственное предоставление вагонов и общее покровительство.

Всего по делу установлено 18 фактов получения взяток. Общая сумма полученных взяток:

- подсудимым С. – 13,2 миллиона тенге;

- подсудимым А. – 3,5 миллиона тенге;

- подсудимым К. – 19,7 миллиона тенге.

Предприниматель Р. дал взятку за предоставление вагонов на общую сумму 9,9 миллиона тенге, то есть в крупном размере.

Вина подсудимых доказана показаниями взяткодателей, квитанциями, подтверждающими перевод денежных средств, заявками на предоставление вагонов, а также материалами специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.

Решением суда подсудимым С. и А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь и семь лет два месяца соответственно. Подсудимый Е. скончался, его признали виновным без назначения уголовного наказания.

Подсудимому Р., обвиняемому в даче взятки в крупном размере, с учётом наличия несовершеннолетних детей, хронического сердечного заболевания назначен штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть на сумму 49,4 миллиона тенге.

Также осуждённые пожизненно лишены права занимать должности, предусмотренные статьёй 50 УК РК по коррупционным преступлениям.

15 взяткодателей-представителей малого и среднего бизнеса освобождены от уголовной ответственности в связи с раскаянием (статья 65 УК РК). Судом учтено, что уголовные правонарушения они совершили в результате зависимости от должностных лиц АО "Қазтеміртранс", а также их явка с повинной, чистосердечные раскаяния, способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Приговор суда не вступил в законную силу.