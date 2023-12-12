За коррупцию осудили начальника ДЧС Алматы
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
339Фото: Polisia.kz
Алмат Жанысбаев признан виновным в получении денежного вознаграждения в размере более 13 миллионов тенге за покровительство предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.
Сообщается, что приговор в отношении Алмата Жанысбаева был оглашён в суде №2 в Костанае.
"Жаныспаев осуждён к пяти годам лишения свободы, лишён специального звания, а также пожизненного права занимать должности на государственной службе", - сообщил Антикор.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.