  • 12 Декабря, 13:55
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За коррупцию осудили начальника ДЧС Алматы

Сегодня, 12:35
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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Фото: Polisia.kz

Алмат Жанысбаев признан виновным в получении денежного вознаграждения в размере более 13 миллионов тенге за покровительство предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Сообщается, что приговор в отношении Алмата Жанысбаева был оглашён в суде №2  в Костанае.

"Жаныспаев осуждён к пяти годам лишения свободы, лишён специального звания, а также пожизненного права занимать должности на государственной службе", - сообщил Антикор.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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