За коррупцию осудили начальника ДЧС Алматы

Алмат Жанысбаев признан виновным в получении денежного вознаграждения в размере более 13 миллионов тенге за покровительство предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Сообщается, что приговор в отношении Алмата Жанысбаева был оглашён в суде №2 в Костанае.

"Жаныспаев осуждён к пяти годам лишения свободы, лишён специального звания, а также пожизненного права занимать должности на государственной службе", - сообщил Антикор.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.