За хищение 1,2 млрд тенге арестовали чиновника в Акмолинской области
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В Акмолинской области бывший руководитель МИО Целиноградского района осужден за злоупотребление должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
"Прокуратурой Целиноградского района по результатам проверки в сфере автодорожной отрасли выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму 1,2 млрд тенге руководителем местного исполнительного органа Целиноградского района и предпринимателем при капитальном ремонте и строительстве уличных сетей с.Коянды", - говорится в сообщении.
Бывший руководитель МИО Целиноградского района находящийся на момент регистрации уголовных дел в Объединённых Арабских Эмиратах, арестован.
"Нанесенный ущерб в размере свыше 1,2 млрд тенге возмещен в полном объеме, уголовное дело по итогам расследования направлено в суд", - отметили в прокуратуре.
12 февраля 2024 года приговором Целиноградского районного суда данное лицо осуждено с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.
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