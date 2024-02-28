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За хищение 1,2 млрд тенге арестовали чиновника в Акмолинской области

Сегодня, 15:37
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: baigenews.kz

В Акмолинской области бывший руководитель МИО Целиноградского района осужден за злоупотребление должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"Прокуратурой Целиноградского района по результатам проверки в  сфере автодорожной отрасли выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму 1,2 млрд тенге руководителем местного исполнительного органа Целиноградского района и предпринимателем при капитальном ремонте и строительстве уличных сетей с.Коянды", - говорится в сообщении.

Бывший руководитель МИО Целиноградского района  находящийся на момент регистрации уголовных дел в Объединённых Арабских Эмиратах, арестован.

"Нанесенный ущерб в размере свыше 1,2 млрд тенге возмещен в полном объеме, уголовное дело по итогам расследования направлено в суд", - отметили в прокуратуре.

12 февраля 2024 года приговором Целиноградского районного суда данное лицо осуждено с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.         

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