  • 6 Марта, 01:05
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За громадные сосульки начнут штрафовать в Семее

Сегодня, 00:15
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стоп-кадр из видео/ КТК Сегодня, 00:15
Сегодня, 00:15
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Фото: стоп-кадр из видео/ КТК

Жители Семея жалуются на огромные сосульки, некоторые из которых достигают метра. Полицейские предупредили местных домовладельцев о штрафах за нависающие глыбы. С наступлением весны участковые активизировали проверки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В Семее лед не только под ногами, но и над головой. Глыбы осыпаются с крыш и фасадов зданий. Ходить рядом опасно. Поэтому прохожих просят в дни оттепели соблюдать осторожность.

В полиции напоминают: своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек должны осуществлять собственники зданий и управляющие домов. Сейчас идет активная предупредительная работа. Если и после этого сосульки не исчезнут, нарушителям грозит штраф  больше 350 тысяч тенге. 

"В соответствии с правилами благоустройства города и населенных пунктов, утвержденных маслихатом области Абай, собственник объекта обеспечивает уборку прилегающей территории. В случае нарушения данных правил предусматривается административная ответственность, предусмотренная статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение либо штраф",  рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Абайской области Асет Утепов.

Полное название статьи 505 КоАП РК  "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

Ранее специалисты поделились рекомендациями о том, как избежать травм от схода снега и падения сосулек ранней весной.

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