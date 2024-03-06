За громадные сосульки начнут штрафовать в Семее

Жители Семея жалуются на огромные сосульки, некоторые из которых достигают метра. Полицейские предупредили местных домовладельцев о штрафах за нависающие глыбы. С наступлением весны участковые активизировали проверки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В Семее лед не только под ногами, но и над головой. Глыбы осыпаются с крыш и фасадов зданий. Ходить рядом опасно. Поэтому прохожих просят в дни оттепели соблюдать осторожность.

В полиции напоминают: своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек должны осуществлять собственники зданий и управляющие домов. Сейчас идет активная предупредительная работа. Если и после этого сосульки не исчезнут, нарушителям грозит штраф — больше 350 тысяч тенге.

"В соответствии с правилами благоустройства города и населенных пунктов, утвержденных маслихатом области Абай, собственник объекта обеспечивает уборку прилегающей территории. В случае нарушения данных правил предусматривается административная ответственность, предусмотренная статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение либо штраф", — рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Абайской области Асет Утепов.

Полное название статьи 505 КоАП РК — "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

Ранее специалисты поделились рекомендациями о том, как избежать травм от схода снега и падения сосулек ранней весной.