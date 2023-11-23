За длительную работу во вредных условиях появится спецвыплата в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана рассказала профсоюзам о внедряемой спецсоцвыплате гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста, передаёт BaigeNews.kz.

Светлана Жакупова подчеркнула, что разработан пакет поправок в законодательство, предусматривающих внедрение специальной социальной выплаты. Соответствующий законопроект принят Мажилисом и направлен на рассмотрение в Сенат Парламента Казахстана.

"Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются: достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ за последние семи лет. Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников: специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов; из компаний по страхованию жизни в размере одного прожиточного минимума; за счёт средств работодателей в размере одного прожиточного минимума, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счёт обязательных пенсионных взносов с учётом имеющихся пенсионных накоплений", – сообщила Светлана Жакупова.

Отмечается, что спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, а также всех двух тысяч позиций Перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

Министр отметила, что выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на лёгкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тысяч людей, в 2025 году – более 42 тысяч, в 2026 году – более 47 тысяч. Таким образом, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться.

"По предварительном данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты в целом составит более 208 тысяч тенге. Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. При этом ежегодно размеры спецсоцвыплаты будут расти в связи с увеличением размера прожиточного минимума", – проинформировала Светлана Жакупова.

В ходе прошедшей встречи Светлана Жакупова также подробно ответила на вопросы представителей профсоюзных организаций.