За "бесплатный" массаж - миллионный кредит: пенсионеры в СКО жалуются на финмошенничество

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"Пришли на безобидную презентацию, очнулись, кредит!". Так в унисон рассказывают о своей попытке поправить здоровье пенсионеры на севере страны. Своим горьким опытом они поделились с корреспондентом BaigeNews.kz.

Тамара Валгушева всю жизнь работала врачом и помогала людям улучшать здоровье, но вот про своё частенько забывала. 69-летняя женщина страдает гипертонией и остеохондрозом. Со своими болезнями пенсионерка боролась сама, но однажды ей позвонили и пригласили прийти на "бесплатную" презентацию японского массажного кресла.

Казалось, что слово "бесплатно" подействовало магически, и она отправилась в один из ресторанов города, где и была назначена встреча. Дальше всё закрутилось "как в сказке", и именно Тамаре в этот вечер улыбнулась фортуна - она оказалась счастливицей, выигравшей приз.

"Там я была не одна, человек десять нас было. Заходишь, они записывают фамилию и дают талончик. Мы сели, и они начали показывать кресло. Они говорили, что это кресло всё лечит, 11 процедур здесь можно делать. Я хотела спину, остеохондроз вылечить. Я знаете, как под гипнозом, как будто где-то летала, и меня за стол посадили, сказали "Вам подарок будем вручать", распишитесь. У меня было 400 тысяч, я им отдала, а остальные деньги через банк оформили кредит. По 50 тысяч я должна теперь год платить. Они меня привезли домой даже бесплатно, были такие вежливые, и я была счастливая", - с болью вспоминает женщина тот день.

"Очнуться" пенсионерке помогли дети.

"Мне кажется, я пришла в себя, только когда вечером позвонила детям и всё рассказала. Они мне говорят: "Мама, ты чего? Это же мошенники". Я звонила две недели по указанному номеру телефона, они не брали трубки, потом сыновья мои стали звонить, они тоже не брали. Потом кое-как дозвонились, но они сказали, что обратно не возьмут кресло, говорят "идите сдавайте их в салон красоты". Мы ходили в полицию, но и там нам не помогли, говорят, что я сама подписала добровольно договор, а потому нарушения закона здесь нет. У меня потом давление, "скорую" вызывали. Я и так гипертоник, ругаю себя, зато, что я наделала, да и пенсию-то небольшую получаю", - с досадой рассказывает пенсионерка.

В Северо-Казахстанской областной ассоциации по защите прав потребителей отмечают, что это далеко не единичный случай. С такими жалобами к ним обращаются покупатели ежемесячно. Председатель ассоциации Надежда Дубовая уверена, что это "хорошо отлаженная мошенническая схема", которая работает уже не один год. Парадокс, но "злоумышленники" знают номера и адреса пенсионеров, а банки с лёгкостью выдают миллионные онлайн-кредиты. Эксперт также акцентирует внимание, что те, кто продают – первоклассные психологи и у пожилых людей, придя на презентацию, просто нет возможности прийти в себя.

"Наши потребители, конечно, не защищены от некачественных товаров, работ и услуг. Вот уже который год мы работаем с людьми, которые попадают в сети этих мошенников. Неизвестно откуда у них адреса и телефоны пенсионеров. Если раньше были они, в основном, из Алматы, то сейчас много из России, потому что там запретили онлайн оформлять кредиты на людей. Они так рекламируют свои услуги, что якобы есть японские кресла, которые улучшат здоровье. Многие ведутся на это, потому что у наших граждан со здоровьем не всё хорошо, и это прекрасно понимают многие. Часто нам говорят люди, что они как будто находятся под гипнозом. Те, кто пришел на презентацию, можно сказать уже "попали" в сети злоумышленников. Сценарий всегда одинаковый. Организаторы начинают по фамилии вызывать и говорить, что люди выиграли подарки и, чтобы их получить, нужно расписаться в договоре. Люди расписываются, знаете как, вот уголочек загнули, говорят, расписывайтесь за подарки. Они просят давайте посмотрим договор, а им, мол, зачем тратить время - мы вам всё объяснили. В такое заблуждение вводят, что люди верят и расписываются. Говорят про кресла, а упаковывают массажную накидку, а она стоит не более 30 тысяч тенге, а им оформляют кредиты на миллионы. Банки тоже онлайн оформляют кредиты, потому что им это очень выгодно, да и проценты большие. Мы отстаиваем права в судах людей, вот 14 дел уже выиграли", - рассказала эксперт.

Однако в полиции мошеннических действий в таких презентациях не находят, а потому все дела закрывают за отсутствием состава преступления. Заместитель начальника первого отдела полиции УП г. Петропавловска Азамат Ташев отмечает, что обманутые граждане могут лишь подать в суд на фирму, предоставляющую услуги в частном порядке.

"Основанием для закрытия дел явились приложенные к материалам дела письменные договоры, где прописаны условия, предмет, ответственность сторон. Данные фирмы имеют регистрацию, мы все их проверяли в базе юридических лиц. Все имеют вид деятельности, связанный с реализацией бытовой техники, оборудования. У них запрета на существование и осуществление своей предпринимательской деятельности не имеется. Согласно нормам гражданского кодекса, т.к. в соответствии с установленным 14-дневным сроком, потребители могли вернуть непонравившийся товар, либо потребовать возврата денежных средств. Сторонам было рекомендовано обратиться в порядке гражданского судопроизводства в суд. По данным уголовным делам со стороны надзора прокуратуры г. Петропавловска проверена также законность и обоснованность, по всем принятым решениям выражено согласие", - пояснил полицейский.

Вот и получается, что работают фирмы вполне легально, а потому ни от кого не прячутся. А, тем временем, доверчивые пенсионеры вынуждены выплачивать с пенсии кредиты за желание стать здоровыми. К слову, за прошлый год на севере страны было совершено более 130 интернет - мошенничеств, в том числе и по оформлению онлайн-кредитов. Но раскрыть удалось лишь половину таких дел. Найти злоумышленников во всемирной сети непросто, а потому стражи порядка просят казахстанцев не подписывать сомнительные документы и не забывать, что "бесплатный сыр чаще всего бывает в мышеловке".

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