main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 12:14
117
Сегодня, 12:14
117
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

За автокражи задержали 40 преступных групп в Казахстане

В прошлом году за совершение кражи угонов автотранспорта были задержаны 40 преступных групп. Об этом сообщили на брифинге в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве выделяют несколько причин автокраж. Это отсутствие охранных сигнализаций, покупка имеющих ограничения автомашин у продавцов стран СНГ.

Для сохранности своего автомобиля МВД рекомендует соблюдать простые нормы безопасности:

  • не оставлять автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;
  • при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или охраняемой стоянкой;
  • принять меры к тому, чтобы преступник не смог быстро завладеть вашей автомашиной: оборудовать ее электронными и механическими противоугонными устройствами и GPS-маяками;
  • не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля;
  • при покупке автомобиля с регистрацией другого государства, проверить авто на чистоту через услуги, предоставляемые различными Интернет-сайтами.

С начала года привлечено к ответственности 140 человек и две преступные группы, занимающихся кражами автотранспорта, отметили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 12:14
117
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх