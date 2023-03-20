За автокражи задержали 40 преступных групп в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В прошлом году за совершение кражи угонов автотранспорта были задержаны 40 преступных групп. Об этом сообщили на брифинге в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве выделяют несколько причин автокраж. Это отсутствие охранных сигнализаций, покупка имеющих ограничения автомашин у продавцов стран СНГ.

Для сохранности своего автомобиля МВД рекомендует соблюдать простые нормы безопасности:

не оставлять автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;

при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или охраняемой стоянкой;

принять меры к тому, чтобы преступник не смог быстро завладеть вашей автомашиной: оборудовать ее электронными и механическими противоугонными устройствами и GPS-маяками;

не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля;

при покупке автомобиля с регистрацией другого государства, проверить авто на чистоту через услуги, предоставляемые различными Интернет-сайтами.

С начала года привлечено к ответственности 140 человек и две преступные группы, занимающихся кражами автотранспорта, отметили в ведомстве.