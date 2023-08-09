За акимом на велосипеде: пенсионерка рассказала о минуте славы

Жительница Риддера Татьяна Морозова, которая догнала акима ВКО на велосипеде, рассказала, как она относится к своей популярности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Я, действительно, прославилась. Вчера прохожу, а со мной люди на улице здороваются. Аким не не оттолкнул меня , не прошёл мимо, не сказал: "Извините, мне некогда", а остановился, уделил мне, простой пенсионерке, внимание", — говорит Татьяна Морозова.

По словам жительницы Риддера, чтобы всё успеть, она ездит на велосипеде. Поэтому, когда случайно увидела главу региона, направляющегося в акимат, хотела задать ряд наболевших вопросов, актуальных для горожан.

"Он повернул к Вечному огню, а я сзади подошла и спрашиваю, могу ли задать несколько вопросов? А аким поворачивается ко мне и отвечает: "Да, конечно, задавайте". Затронули наш больной вопрос – субсидирования общественного транспорта. Аким сказал, что уже занимаются этим вопросом, потому что город без транспорта оставлять нельзя. И знаете, наш аким очень располагает к беседе. Очень импозантный мужчина, очень привлекательный. Мне понравился", — смеётся Татьяна Морозова.