Жительница Риддера догнала акима ВКО на велосипеде

Жительница Риддера Татьяна Морозова на велосипеде догнала акима ВКО Ермека Кошербаева, который прибыл в город с рабочей поездкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Она хотела лично задать акиму вопрос: когда в городе решат проблему с автобусами?

Татьяна Морозова рассказала, что приметила главу региона, когда тот знакомился с ходом ремонта тепловых сетей. Она очень хотела к нему обратиться, но не успела — кортеж быстро уехал, и жительница Риддера решила догнать акима. За то время, пока она доехала до центральной площади, где сейчас идёт реконструкция, глава региона уже успел посетить две школы. Но отчаянная риддерчанка своего добилась и встретилась с акимом.

"Я с 2012 года на велосипеде, как только "единица" стала плохо ходить. Автобусы у нас ходят отвратительно, поэтому мы пересели на велосипеды. Будут у нас ходить автобусы или нет? — спросила у него Татьяна Васильевна.

"Сейчас много задач, которые нужно решать. Правильно, что сказали лишний раз об этом. Вот здесь есть новый аким города (Даулет Батырбаев – прим. ред.), обращайтесь к нему. Он решит этот вопрос. Скорее всего, перевозчикам не выделили субсидии, они не могут работать себе в убыток. Мы рассмотрим это. Государство не может заниматься перевозками. Частник приходит со своими автобусами, выигрывает конкурс, часть затрат несёт сам, а остальное должно компенсироваться из бюджета", — пояснил глава региона.

Здесь же озвучили, что сейчас в Риддере курсируют 15 автобусных маршрутов, их обслуживают четыре перевозчика. Субсидии для них выделены, но до самих перевозчиков пока они не дошли. Как сообщал ранее и.о. акима Риддера Дархан Косантаев, госдотации должны распределить тогда, когда придёт новый перевозчик со своими автобусами, которые сейчас изготавливают в Семее. Ориентировочно это случится в сентябре. Но возможно что-то изменится с приходом нового акима города.

Татьяна Морозова поблагодарила чиновников за то, что наконец-то в районе Ботаники заасфальтировали улицы Папанина и Луначарского. И спросила про большое количество питейных заведений по городу, вместо которых, по её мнению, лучше было бы открыть детские кафе.