За 6 лет в непьющем селе не произошло ни одного преступления

За шесть лет в непьющем селе Карагай в Северо-Казахстанской области не произошло ни одного преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

10 лет без спиртного — село Карагай в Есильском районе входит в число непьющих деревень Северного Казахстана. Это одно из трех сел Булакского сельского округа. Уже почти 6 лет его обслуживает опытный участковый инспектор Канат Жангарин.

"Здесь 27 домовладений, население — 88 человек. За время моей работы в данном населённом пункте не зарегистрировано ни одного преступления. Правонарушения в сфере быта, в общественных местах — отсутствуют. Люди заняты в основном животноводством, и главной проблемой был вольный выпас. Этот вопрос удалось решить на сходах с населением. За последние три года по данной линии правонарушений также не допущено", — поясняет Канат Жангарин.

В настоящее время основная забота участкового инспектора в Карагае — профилактика интернет-мошенничества. Подобных фактов не зарегистрировано, однако данный вид преступности быстро эволюционирует. Канат Жангарин регулярно встречается с людьми, сбрасывает в сельский чат в WhatsApp памятки о схемах обмана. Местные жители чувствуют себя в безопасности, и это главный результат отказа населения от спиртного.