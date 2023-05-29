За 44 млн тенге продадут карандаш Адольфа Гитлера на аукционе

Карандаш, предположительно принадлежащий Адольфу Гитлеру, продадут на аукционе за 80 000 фунтов стерлингов (почти 44 миллиона тенге), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Считается, что это был подарок бывшему нацистскому диктатору от его давней партнерши Евы Браун на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года.

На карандаше, первоначально купленном коллекционером на торгах в 2002 году, выгравировано “Eva” по-немецки и инициалы “AH”.

Помимо него, на аукционе Bloomfield Auctions в восточном Белфасте 6 июня, будут продаваться разнообразные исторические предметы, в том числе оригинальная фотография Гитлера с автографом и редкое рукописное помилование королевы Виктории, датированное 1869 годом, для ирландских повстанцев, осужденных за государственную измену.

Управляющий директор аукционного дома Карл Беннетт сказал, что они ожидают интереса от коллекционеров со всего мира.