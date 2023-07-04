"За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев

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На заседании Совета глав государств – членов ШОС Касым-Жомарт Токаев предложил странам-партнёрам расширить торгово-экономические связи, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что преимуществами ШОС являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик.

"Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. В этой связи предлагаю поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного Инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту", - сказал глава государства.

По его словам, эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты ШОС может стать Международный финансовый центр "Астана", который вобрал в себя лучший опыт мировых финансовых институтов.

"На наш взгляд, экономическая повестка Шанхайской организации сотрудничества должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий. Общими усилиями можно было приступить к созданию базы "экономических преференций ШОС" в целях повышения инвестиционной привлекательности нашей Организации", - отметил президент.

Экономическая кооперация во многом зависит от эффективного использования транзитно-транспортных возможностей. На фоне разрыва традиционных цепочек поставок стратегическую значимость обрело создание современной транспортной инфраструктуры, а также новых конкурентных маршрутов.

"Наше совместное участие в реализации мега-проекта "Один пояс, один путь" и Транскаспийского международного транспортного маршрута создает все предпосылки для раскрытия большого потенциала коридоров "Север – Юг" и "Восток – Запад". В качестве практической меры предлагаем создать Партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров. Конкретные модальности данного механизма могут быть рассмотрены правительствами наших стран с подключением глав транспортных и железнодорожных администраций", - сообщил Токаев на заседании ШОС.

Он считает, что налаживание системного взаимодействия в этом направлении сегодня обретает особую актуальность. Странам ШОС необходима координация работы по обеспечению энергетического баланса и согласованные действия, направленные на энергопереход, декарбонизацию экономики и промышленности, считает Токаев.

"В этой связи предлагаю к следующему Астанинскому Саммиту согласовать Энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей Повестки дня OOН в области устойчивого развития. Учитывая исключительную важность данного вопроса, мы готовы провести в Казахстане Энергетический форум ШОС. Обстоятельное обсуждение перспектив сотрудничества в данной отрасли позволит выработать консолидированные подходы для обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного развития наших стран", - отметил он.

Говорил президент и про расширение сотрудничества стран в цифровой сфере. По его словам, остается актуальной проблема "цифрового разрыва" между разными странами и социальными группами. Поэтому планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности нашей Организации.

"Индия в период своего председательства в ШОС проделала большую работу по развитию сотрудничества в этом направлении. Следует сохранить и укрепить налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в данной стратегически важной отрасли. В прошлом году Казахстан занял 28 место по индексу развития электронного правительства ООН – это самый высокий показатель среди государств – членов ШОС. В Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. IT-решения планомерно внедряются в систему государственного управления, появились развитые банковские экосистемы, расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция", - сказал президент.

Токаев предложил услуги Казахстана в качестве Цифрового хаба на пространстве ШОС. Кроме того, он предложил провести в 2024 году Цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием Управляющей комиссии Пула технопарков и инновационных кластеров. Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность, что, совместными усилиями страны ШОС смогут обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационно-технологическому развитию экономик.

Что касается экологии

По мнению президента, добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. Он отметил, что в мире происходит значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы.

"В этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды. Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах: ▪️ установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде; ▪️ разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды; ▪️ принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня Декларации", - сообщил глава государства.

Одним из самых действенных инструментов сближения наших стран и народов является туризм, отметил он. Пространство ШОС, охватывающее 45% населения планеты, является огромным туристическим рынком, потенциал которого, надо признать, еще не реализован.

"Казахстан предпринимает комплексные меры в данном направлении. С прошлого года у нас введен безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, что будет способствовать развитию взаимного туризма между нашими государствами. На период председательства Казахстана в ШОС предлагаю объявить город Алматы туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества. Бескрайние просторы ШОС – это колыбель Евразийской цивилизации, а уникальный "шанхайский дух", символизирующий единение культур, – ее бесценное достояние. Важно последовательно продвигать наши общие идеалы и ценности в мире. Испокон веков казахская земля была местом пересечения цивилизаций, взаимопроникновения традиций и культур. И сегодня Казахстан готов всецело содействовать сохранению и продвижению общего богатого духовного наследия", - сказал Токаев.

В этой связи он предложил запустить проект "Духовные святыни ШОС". В Казахстане такой святыней мирового значения является Мавзолей выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи. Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан планирует провести в сакральном городе Туркестане презентацию этого величественного памятника средневекового зодчества на Конференции ШОС "Золотая Орда и ее наследие". По словам главы государства, такое масштабное мероприятие будет содействовать установлению более тесных гуманитарных связей между нашими странами.

"Сегодня ШОС уверенно вступила на путь обновления, который открывает еще более широкие возможности. На новом этапе развития наша работа уже не может базироваться на устаревших подходах. В совместной работе по укреплению потенциала ШОС нам всячяески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей. ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно с взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов. Считаю, настало время для принятия новой Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства. Новая Стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям нашего взаимодействия", - сказал он.

Дальнейшее совершенствование деятельности Организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Токаев предложил к следующему Саммиту в Астане принять Концепцию усиления потенциала ШОС с должным учетом казахстанских предложений, направленных на достижение именно этой цели"

"Опираясь на опыт других международных организаций, считаю важным создать Совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы наших государств. Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности. Принимая эстафету председательства, мы продолжим со всеми государствами, вне зависимости от их статуса в Организации, активную и плодотворную работу во благо дальнейшего укрепления безопасности, мира и процветания на пространстве ШОС", - заверил он.

Пользуясь случаем, Токаев пришласил президентов государств-членов ШОС принять участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана – городе Астане.