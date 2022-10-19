Юристы рассказали студентам Семея, почему нужно идти голосовать

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Юристы штаба "За честные выборы" провели встречу со студентами, магистрантами, докторантами и профессорско-преподавательским составом Alikhan Bokeikhan University. Во время встречи на тему "Участие в выборах - гражданский долг каждого", они рассказали, почему нужно участвовать в выборах президента 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Модератором встречи выступила доктор юридических наук, профессор Майгуль Матаева, которая рассказала об изменениях в выборном законодательстве нового Казахстана, о важности этого события в жизни каждого гражданина.

В ходе встречи член штаба, профессор Ермек Абдрасулов, подробно остановился на вопросах о роли казахстанских экспертов в предстоящих выборах, о том, как выборы скажутся на проводимых в стране реформах, как повлияет на политическую систему изменение срока президентства.

Доктор юридических наук Индира Аубакирова отметила, что проведение выборов позволит провести полную перезагрузку в стране. Другими важными вопросами предвыборной кампании поделился в своем выступлении проректор университета Айрат Базенов.

Присутствующие студенты и профессорско-преподавательский состав вуза проявили большой интерес к выборам, задавали интересующие их вопросы. Руководство вуза, профессора и преподаватели отметили, что в стенах Alikhan Bokeikhan University состоялось первое масштабное мероприятие штаба "За честные выборы" по разъяснительной работе и высказали свою поддержку.