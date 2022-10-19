open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Юристы рассказали студентам Семея, почему нужно идти голосовать
bilimdinews.kz Сегодня, 12:49
117
Фото: bilimdinews.kz

Юристы рассказали студентам Семея, почему нужно идти голосовать

Юристы штаба "За честные выборы" провели встречу со студентами, магистрантами, докторантами и профессорско-преподавательским составом Alikhan Bokeikhan University. Во время встречи на тему "Участие в выборах - гражданский долг каждого", они рассказали, почему нужно участвовать в выборах президента 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Модератором встречи выступила доктор юридических наук, профессор Майгуль Матаева, которая рассказала об изменениях в выборном законодательстве нового Казахстана, о важности этого события в жизни каждого гражданина.

В ходе встречи член штаба, профессор Ермек Абдрасулов, подробно остановился на вопросах о роли казахстанских экспертов в предстоящих выборах, о том, как выборы скажутся на проводимых в стране реформах, как повлияет на политическую систему изменение срока президентства.

Доктор юридических наук Индира Аубакирова отметила, что проведение выборов позволит провести полную перезагрузку в стране. Другими важными вопросами предвыборной кампании поделился в своем выступлении проректор университета Айрат Базенов.

Присутствующие студенты и профессорско-преподавательский состав вуза проявили большой интерес к выборам, задавали интересующие их вопросы. Руководство вуза, профессора и преподаватели отметили, что в стенах Alikhan Bokeikhan University состоялось первое масштабное мероприятие штаба "За честные выборы" по разъяснительной работе и высказали свою поддержку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента #студенты #юристы
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:49
117
Поделитесь:
Наверх