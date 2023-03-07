Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса

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В социальных сетях распространилась информация о "задержании" отдельных кандидатов в депутаты мажилиса парламента. Член штаба "За честные выборы" Ануарбек Скаков прокомментировал два случая, передаёт BaigeNews.kz.

"Отдельными блогерами упоминалось, что 28 февраля полицией была "задержана" кандидат в Алматы, баллотирующаяся по округу № 3. В данном случае блогерами изначально не верно применён термин "задержание". Кандидат в депутаты может быть препровожден(а) сотрудниками полиции в надзорный орган с целью разъяснения её прав и для ознакомления с уведомлением о поступлении материалов в суд", - сказал он.

По словам юриста, кандидат была зарегистрирована в депутаты мажилиса парламента в ОИК №3 в Алматы. Однако до регистрации и до начала этапа агитационной кампании она на своей странице в "Facebook" опубликовала видеообращение с признаками агитации, что является административным правонарушением.

"После установления данного факта надзорными органами кандидата, допустившего такие нарушения, приглашают для проведения разъяснения прав и подготовки материалов для суда. Однако, в случае неоднократного игнорирования повестки и отказа от явки надзорные органы вправе установить местонахождение кандидата и привлечения полиции для препровождения его (её) в прокуратуру. Так и произошло, когда 28 февраля кандидат была препровождена полицией в прокуратуру Ауэзовского района города Алматы. Также, сообщалось, что она отказалась от ознакомления и получения копии постановления прокурора", - добавил Ануарбек Скаков.

3 марта постановлением суда кандидат была привлечена к административной ответственности.

Также 28 февраля сотрудниками МПС города Алматы был выявлен факт нарушения условий содержания под домашним арестом со стороны другого претендента на участие в выборах.

"По санкции суда при избрании меры пресечения в виде "домашнего ареста" в отношении нее установлены ограничения, в том числе запрет на выход из жилища. Несмотря на это, данная гражданка самовольно покинула место жительства, чем нарушила условия домашнего ареста. В этой связи в целях исполнения судебного акта сотрудники полиции препроводили её по месту фактического проживания", - пояснил юрист.

По его словам, обвинения о незаконности действий полиции, о том, что они не имели права ее задерживать, так как она является кандидатом в депутаты мажилиса и пользуется иммунитетом-неприкосновенностью, не состоятельны.