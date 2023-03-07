main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса
primeminister.kz Сегодня, 13:57
202
Сегодня, 13:57
202
Фото: primeminister.kz

Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса

В социальных сетях распространилась информация о "задержании" отдельных кандидатов в депутаты мажилиса парламента. Член штаба "За честные выборы" Ануарбек Скаков прокомментировал два случая, передаёт BaigeNews.kz.

"Отдельными блогерами упоминалось, что 28 февраля полицией была "задержана" кандидат в Алматы, баллотирующаяся по округу № 3. В данном случае блогерами изначально не верно применён термин "задержание". Кандидат в депутаты может быть препровожден(а) сотрудниками полиции в надзорный орган с целью разъяснения её прав и для ознакомления с уведомлением о поступлении материалов в суд", - сказал он. 

По словам юриста, кандидат была зарегистрирована в депутаты мажилиса парламента в ОИК №3 в Алматы. Однако до регистрации и до начала этапа агитационной кампании она на своей странице в "Facebook" опубликовала видеообращение с признаками агитации, что является административным правонарушением. 

"После установления данного факта надзорными органами кандидата, допустившего такие нарушения, приглашают для проведения разъяснения прав и подготовки материалов для суда. Однако, в случае неоднократного игнорирования повестки и отказа от явки надзорные органы вправе установить местонахождение кандидата и привлечения полиции для препровождения его (её) в прокуратуру. Так и произошло, когда 28 февраля кандидат была препровождена полицией в прокуратуру Ауэзовского района города Алматы. Также, сообщалось, что она отказалась от ознакомления и получения копии постановления прокурора", - добавил Ануарбек Скаков. 

3 марта постановлением суда кандидат была привлечена к административной ответственности. 

Также 28 февраля сотрудниками МПС города Алматы был выявлен факт нарушения условий содержания под домашним арестом со стороны другого претендента на участие в выборах. 

"По санкции суда при избрании меры пресечения в виде "домашнего ареста" в отношении нее установлены ограничения, в том числе запрет на выход из жилища. Несмотря на это, данная гражданка самовольно покинула место жительства, чем нарушила условия домашнего ареста. В этой связи в целях исполнения судебного акта сотрудники полиции препроводили её по месту фактического проживания", - пояснил юрист. 

По его словам, обвинения о незаконности действий полиции, о том, что они не имели права ее задерживать, так как она является кандидатом в депутаты мажилиса и пользуется иммунитетом-неприкосновенностью, не состоятельны.

"Данная гражданка предана суду по части 1 статьи 272 УК. Поскольку она подозревается в совершении тяжкого преступления, то положения пункта 3 статьи 47 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" на нее не распространяются. То есть, согласия Центральной избирательной комиссии не требуется на её задержание, содержание под стражей или домашний арест, привод, применение к ней мер административного взыскания, налагаемые в судебном порядке, привлечение к уголовной ответственности", - добавил Ануарбек Скаков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы 2023 #агитация #кандидаты
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 13:57
202
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх