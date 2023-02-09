Юный мошенник обманывал желающих приобрести мотоциклы казахстанцев

Несуществующую мототехнику продавал мошенник казахстанцам. На молодого человека вышли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП области Абай в рамках ОПМ "Anti-fraud", передаёт BaigeNews.kz.

"22-летний устькаменогорец предлагал в Instagram за 800 тысяч тенге приобрести мотоцикл или снегоход. В ходе допроса злоумышленник свою вину отрицать не стал, и пояснил, что деньги потратил на свои нужды. Мошенник задержан, устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям", - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК.