Юные шорт-трекистки из Казахстана завоевали бронзу в Нидерландах

Девушки из Казахстана блестяще выступили на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров и нео-сеньоров в Леувардене (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на пресс-службу Дирекции развития спорта РК.

Казахстанские шорт-трекистки завоевали бронзу. В женской эстафете (3000м) в составе сборной Казахстана приняли участие Алина Ажгалиева, Зейнеп Кумархан, Анастасия Астраханцева, Гульдана Жалмухан, Полина Омельчук.

Отметим, что первое место заняла сборная Кореи, а на второе место поднялась женская сборная Нидерландов.