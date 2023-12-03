Юные шорт-трекистки из Казахстана завоевали бронзу в Нидерландах
Сегодня, 11:44
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Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
175Фото: instagram.com/qaz_olympics
Девушки из Казахстана блестяще выступили на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров и нео-сеньоров в Леувардене (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на пресс-службу Дирекции развития спорта РК.
Казахстанские шорт-трекистки завоевали бронзу. В женской эстафете (3000м) в составе сборной Казахстана приняли участие Алина Ажгалиева, Зейнеп Кумархан, Анастасия Астраханцева, Гульдана Жалмухан, Полина Омельчук.
Отметим, что первое место заняла сборная Кореи, а на второе место поднялась женская сборная Нидерландов.
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