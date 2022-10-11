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  • Юные казахстанцы завоевали золотую и бронзовую медали на Всемирной шахматной олимпиаде
Казахстанская федерация шахмат Сегодня, 01:51
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Фото: Казахстанская федерация шахмат

Юные казахстанцы завоевали золотую и бронзовую медали на Всемирной шахматной олимпиаде

Юные шахматисты из Казахстана завоевали золотую и бронзовую медали на Всемирной шахматной олимпиаде в Азербайджане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.
 
Всемирная юношеская шахматная олимпиада проходила в начале октября в городе Нахичевань среди участников в возрастной категории до 16 лет. Участие приняла и сборная из Казахстана. Юные шахматисты в индивидуальном зачёте завоевали бронзовую и золотую медаль. В общекомандном зачёте спортсмены Казахстана вошли в четвёрку, обогнав сильные команды Индии и Ирана. Первое место завоевали шахматисты из Турции, второе место за Узбекистаном, третье место завоевали хозяева турнира — Азербайджан.

"До последнего тура мы боролись за медали весьма успешно, хорошая у нас была игра, хорошее выступление. Самое главное, что ребята показали очень высокий уровень подготовки. Имангали Ахилбай взял бронзовую медаль (на доске — в индивидуальном зачёте), а Сауат Нургалиев взял золото (на доске — в индивидуальном зачете)", — отметил тренер сборной Павел Коцур.

По его словам, играли ребята 12 и 14 лет, и на следующий год сборная планирует опять побороться за медали тем же составом.
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#шахматы
Журналист
Сегодня, 01:51
444
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