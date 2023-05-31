Юлия Путинцева сенсационно обыграла 19-ю ракетку мира на "Ролан Гаррос"

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сенсационно обыграла 19-ю ракетку мира и шагнула в третий круг "Ролан Гаррос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Во втором круге турнира Юлия встречалась с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Матч, длившийся два часа и 26 минут, завершился победой Юлии со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

По ходу игры Путинцева один раз подала навылет и реализовала семь брейк-поинтов из 13-и (54 процента).

Следующая соперница Путинцевой определится в матче между американкой Слоан Стивенс и россиянкой Варварой Грачёвой.

В первом круге казахстанка выбила из борьбы Марину Заневскую из Бельгии.