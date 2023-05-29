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  • Путинцева сделала камбэк и вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
ktf.kz Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20
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Фото: ktf.kz

Путинцева сделала камбэк и вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Казахстанка Юлия Путинцева (58 WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой  на КТФ.

В первом круге Юлия одержала волевую победу над Мариной Заневской из Бельгии со счетом 7:5, 7:6.

В первом сете Путинцева уступала 89-й ракетке мира со счетом 2:5 и Марина подавала на сет, но Юлия, собрав волю и нервы в кулак, переломила ход партии. Во втором сете борьба также шла за каждое очко, но опыт Путинцевой был весомее.

Во втором круге соперницей Юлии будет китаянка Чжен Циньвэнь (19 WTA). 

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Сегодня, 22:20
142
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