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Сегодня, 22:20
142
142Фото: ktf.kz
Путинцева сделала камбэк и вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Казахстанка Юлия Путинцева (58 WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
В первом круге Юлия одержала волевую победу над Мариной Заневской из Бельгии со счетом 7:5, 7:6.
В первом сете Путинцева уступала 89-й ракетке мира со счетом 2:5 и Марина подавала на сет, но Юлия, собрав волю и нервы в кулак, переломила ход партии. Во втором сете борьба также шла за каждое очко, но опыт Путинцевой был весомее.
Во втором круге соперницей Юлии будет китаянка Чжен Циньвэнь (19 WTA).
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