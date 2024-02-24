25 пассажирских самолётов закупят авиакомпании РК в 2025 году

В 2025 году парк казахстанских авиакомпаний пополнится 25 пассажирскими самолётами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта РК.

Глава ведомства Марат Карабаев на расширенном заседании коллегии озвучил основные задачи развития отечественной авиации на 2024-2025 годы.

В этом году запланировано завершение строительства новых пассажирских терминалов аэропортов Шымкента, Кызылорды и Алматы. В результате пропускная способность аэропорта Алматы увеличится в пять раз (до 14 млн пассажиров), Кызылорды — в шесть раз (до 2 млн) и Шымкента — в семь раз (до 6 млн).

По словам министра, ведомством продолжается работа по модернизации инфраструктуры аэропортов. Инвестор из ОАЭ приступит к ремонту взлётно-посадочной полосы столичного аэропорта за счёт собственных средств. Начнутся работы по реконструкции ВПП аэропорта Павлодара, перрона и рулёжной полосы аэропорта Балхаша.

Для решения вопроса дефицита авиатоплива будет увеличено количество импортируемого авиатоплива, в том числе марки JET A-1. С этой целью топливозаправочный комплекс аэропорта Алматы после модернизации с июня 2024 года переходит на использование данного вида авиатоплива.

Остальные аэропорты будут переходить на использование этой марки топлива последовательно с учётом своих возможностей и потребностей.

Для исключения посреднических структур, влияющих на конечную стоимость авиатоплива, министерством прорабатывается вопрос прямых закупок у НПЗ.

По данным Марата Карабаева, в ближайшие шесть лет в два раза увеличится количество перевезённых пассажиров и в семь раз объём обработанного груза.