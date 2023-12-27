Ёлку из служебных машин выстроили полицейские Костаная

В Костанае патрульные полицейские выстроили новогоднюю елку из 30 служебных машин и зажгли проблесковые маячки, создавая эффект огоньков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Таже полицейские раздали всем участникам дорожного движения профилактические памятки по соблюдению ПДД и угостили их мандаринами.

"В Новом году желаем здоровья и благополучия Вам и Вашим близким. Мы, в свою очередь, будем на страже порядка. Ведь для нас в приоритете безопасность людей и общественное спокойствие", — поздравил жителей Костаная командир батальона патрульной полиции Еркен Омаров.