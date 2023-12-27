Ёлку из служебных машин выстроили полицейские Костаная
Сегодня, 04:31
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Сегодня, 04:31Сегодня, 04:31
68Фото: стопкадр из видео/instagram.com/polisia_kostanay
В Костанае патрульные полицейские выстроили новогоднюю елку из 30 служебных машин и зажгли проблесковые маячки, создавая эффект огоньков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
Таже полицейские раздали всем участникам дорожного движения профилактические памятки по соблюдению ПДД и угостили их мандаринами.
"В Новом году желаем здоровья и благополучия Вам и Вашим близким. Мы, в свою очередь, будем на страже порядка. Ведь для нас в приоритете безопасность людей и общественное спокойствие", — поздравил жителей Костаная командир батальона патрульной полиции Еркен Омаров.
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