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  • Йогой начали заниматься осуждённые в колониях Карагандинской области
polisia.kz Сегодня, 19:42
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Сегодня, 19:42
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Фото: polisia.kz

Йогой начали заниматься осуждённые в колониях Карагандинской области

Йогу внедряют в карагандинских колониях. Участие в занятиях принимают как сотрудники учреждений, так и осуждённые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

В учреждении №33 ДУИС по Карагандинской области и области Улытау считают, что йога способствует повышению работоспособности сотрудников. Для снижения уровня стресса и улучшения самочувствия инспектор-психолог по личному составу практикует занятия йогой и медитации среди работников.

"Работа в органах внутренних дел принадлежит к разряду наиболее сложной и опасной профессиональной деятельности. К сотрудникам предъявляются высокие требования по здоровью, физическим и интеллектуальным показателям, развитию абстрактного и логического мышления, проверяется стрессоустойчивость. Именно поэтому очень важно сохранять самообладание, иначе напряжение и переутомление скажутся негативно на эффективности профессиональной деятельности", – считает замначальника учреждения №33 Андрей Агафонов.

В учреждении минимальной безопасности № 36 новые методы работы применяют с осуждёнными. Занятия направлены на снижение уровня стресса.

В комнате релаксации под успокаивающую музыку осуждённые повторяли упражнения. Йога подходит для любого возраста, уровня физической подготовки.

"Сегодня занятие продлилось 30 минут. Мы выбрали курс для начинающих. Осуждённые, принявшие участие, начали лучше чувствовать себя и окружение. Йога помогает обрести внутренний покой, психологическое равновесие и поддерживает тело в физической активности, что очень важно для адаптации осуждённых", – отметил замначальника учреждения №36 Арман Кошкинов.

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Сегодня, 19:42
278
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