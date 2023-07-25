Йогой начали заниматься осуждённые в колониях Карагандинской области

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Йогу внедряют в карагандинских колониях. Участие в занятиях принимают как сотрудники учреждений, так и осуждённые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

В учреждении №33 ДУИС по Карагандинской области и области Улытау считают, что йога способствует повышению работоспособности сотрудников. Для снижения уровня стресса и улучшения самочувствия инспектор-психолог по личному составу практикует занятия йогой и медитации среди работников.

"Работа в органах внутренних дел принадлежит к разряду наиболее сложной и опасной профессиональной деятельности. К сотрудникам предъявляются высокие требования по здоровью, физическим и интеллектуальным показателям, развитию абстрактного и логического мышления, проверяется стрессоустойчивость. Именно поэтому очень важно сохранять самообладание, иначе напряжение и переутомление скажутся негативно на эффективности профессиональной деятельности", – считает замначальника учреждения №33 Андрей Агафонов.

В учреждении минимальной безопасности № 36 новые методы работы применяют с осуждёнными. Занятия направлены на снижение уровня стресса.

В комнате релаксации под успокаивающую музыку осуждённые повторяли упражнения. Йога подходит для любого возраста, уровня физической подготовки.