Yessenov University переучивает пожилых казахстанцев на гидов-экскурсоводов
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Институт непрерывного образования Yessenov University в рамках проекта "Серебряный университет" открыл туристический курс по подготовке гидов-экскурсоводов для граждан пожилого возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.
Число туристов в стране растет. Только до октября прошлого года Мангистаускую область посетили свыше 325 тысяч человек. Поэтому растет и потребность в квалифицированных гидах и экскурсоводах.
Цель курса – развитие и популяризация туристического направления по сакральным местам Мангистауской области. Первый курс "Серебряного университета" устроен по модульной системе и включает в себя основы экскурсионного мастерства, понимания историко-культурных достопримечательностей Мангистау, компьютерной грамотности и английского языка.
Для получения новых знаний, раскрытия возможностей для самореализации в курсе приняли участие более 70 слушателей.
Тренеры ознакомили слушателей с методиками подготовки и проведения экскурсий, составлением экскурсионного маршрута и портфолио экскурсовода, материалами о сакральных местах и этнографии Мангистау. Во время курса обучающиеся работали с раздаточными материалами, обсуждали документальные фильмы-презентации и показывали выполненные задания.
По окончании трехмесячных курсов выпускники Серебряного университета получат сертификаты, и в рамках Меморандума с управлением туризма Мангистауской области будут трудоустроены экскурсоводами для туристов, приезжающих в регион на каникулы.
"Сейчас мне 85 лет, и я снова села за парту, чтобы через время стать гидом-экскурсоводом благодаря обучению в Серебряном университете. Я живу в Мангистау более 85 лет, поэтому здесь у меня богатый жизненный опыт. Серебряный университет – это великолепная возможность для пенсионеров расширить свой кругозор, проявить свои познания, ездить на экскурсии и увидеть безграничную красоту нашего края", – поделилась жительница города Актау Людмила Кулешова.
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