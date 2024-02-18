Yessenov University переучивает пожилых казахстанцев на гидов-экскурсоводов

Институт непрерывного образования Yessenov University в рамках проекта "Серебряный университет" открыл туристический курс по подготовке гидов-экскурсоводов для граждан пожилого возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Число туристов в стране растет. Только до октября прошлого года Мангистаускую область посетили свыше 325 тысяч человек. Поэтому растет и потребность в квалифицированных гидах и экскурсоводах.

Цель курса – развитие и популяризация туристического направления по сакральным местам Мангистауской области. Первый курс "Серебряного университета" устроен по модульной системе и включает в себя основы экскурсионного мастерства, понимания историко-культурных достопримечательностей Мангистау, компьютерной грамотности и английского языка.

Для получения новых знаний, раскрытия возможностей для самореализации в курсе приняли участие более 70 слушателей.

Тренеры ознакомили слушателей с методиками подготовки и проведения экскурсий, составлением экскурсионного маршрута и портфолио экскурсовода, материалами о сакральных местах и этнографии Мангистау. Во время курса обучающиеся работали с раздаточными материалами, обсуждали документальные фильмы-презентации и показывали выполненные задания.

По окончании трехмесячных курсов выпускники Серебряного университета получат сертификаты, и в рамках Меморандума с управлением туризма Мангистауской области будут трудоустроены экскурсоводами для туристов, приезжающих в регион на каникулы.