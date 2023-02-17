Язык обучения в новых школах зависит от потребностей жителей - Досаев

Фото: diapazon.kz

На встрече с населением Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что выбор языка преподавания в новых школах зависит от потребностей местного населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. Также будут открываться смешанные школы.

"Большинство запущенных новых школ в Наурызбайском районе с казахским языком обучения. Это связано с тем, что из 7,5 тысяч школьных мест, дефицит которых наблюдался в этом районе на начало прошлого года, были заявки на места именно с казахским языком обучения. Поэтому они были удовлетворены. Новые школы мы будем продолжать строить. Глава государства уделяет особое внимание школьному образованию. У нас есть амбициозные планы: попробуем к концу 2025 года сделать так, чтобы до 30 процентов школ были односменными. У нас такие возможности есть", - сказал Досаев.

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева отметила, что большая потребность в районе именно в казахских школах.