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  • Язык обучения в новых школах зависит от потребностей жителей - Досаев
diapazon.kz Сегодня, 14:59
240
Сегодня, 14:59
240
Фото: diapazon.kz

Язык обучения в новых школах зависит от потребностей жителей - Досаев

На встрече с населением Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что выбор языка преподавания в новых школах зависит от потребностей местного населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. Также будут открываться смешанные школы.

"Большинство запущенных новых школ в Наурызбайском районе с казахским языком обучения. Это связано с тем, что из 7,5 тысяч школьных мест, дефицит которых наблюдался в этом районе на начало прошлого года, были заявки на места именно с казахским языком обучения. Поэтому они были удовлетворены. Новые школы мы будем продолжать строить. Глава государства уделяет особое внимание школьному образованию. У нас есть амбициозные планы: попробуем к концу 2025 года сделать так, чтобы до 30 процентов школ были односменными. У нас такие возможности есть", - сказал Досаев.

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева отметила, что большая потребность в районе именно в казахских школах.

"Последней была открыта 207 школа, рассчитанная на 1200 мест. В казахские классы пришли 2400 детей, а в русские классы – не более 100 детей. Из-за этого мы в 157 школу организовали подвоз детей для жителей этого района с русским языком обучения. Из восьми школ, которые открылись, две являются смешанными", - сказала Жылкыбаева.

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#школы #Алматы #Ерболат Досаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:59
240
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