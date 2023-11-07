Явка - 56,12%: как прошли выборы районных акимов в Жамбылской области

5 ноября в пилотном режиме прошли выборы акимов районов и городов областного значения. Казахстанцы путём прямого голосования избрали 45 новых акимов. Как прошли выборы в Жамбылской области – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

11 сентября текущего года на сессии Жамбылского областного маслихата были выбраны пилотные районы для апробации нового инструмента – выборов районных акимов. Депутатами было предложено провести выборы в Жуалынском и Т. Рыскуловском районах.

Процесс подготовки

К выборам в области подготовились основательно. Их организацией занимались территориальные и 74 участковые избирательные комиссии.

Председатели, заместители и секретари территориальных избирательных комиссий прошли специальный курс обучения на базе Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан и получили соответствующие сертификаты.

В октябре и ноябре были организованы и проведены каскадные обучающие семинары, направленные на повышение профессионального уровня членов территориальных и участковых избирательных комиссий и представителей уполномоченных органов, политических партий и общественных организаций, участвующих в избирательном процессе.

Кроме того, в преддверии выборов с участием всех участковых избирательных комиссии организована деловая игра "День голосования". В ней оказана методико-практическая помощь по оформлению комиссиями избирательных документов в день выборов и работе с наблюдателями и доверенными лицами.

Ко дню выбора все 74 избирательных участка были оборудованы в соответствии с правилами, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан.

На 73 участках были оборудованы уголки для граждан с ограниченными возможностями. Для них были подготовлены аудиоматериалы и трафареты.

В целях информационного сопровождения избирательной кампании в средствах массовой информации и медиа-коммуникационных площадках, а также в общественных местах размещены и опубликованы 448 информационных материалов.

Для информирования избирателей о времени и месте голосования подготовлены и вручены 64 500 пригласительных листовок с указанием адресов избирательных участков.

Кроме этого, в Жуалынском районе на восьми избирательных участках, в районе Т. Рыскулова на 14 избирательных участках оказаны услуги онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан на портале "электронного правительства" для избирателей. В день голосования по двум районам 78 избирателей обратились за услугой данного сервиса и допополнительно включены в списки избирателей.

Территориальные избирательные комиссии Жуалынского и Т. Рыскуловского районов совместно с местным исполнительными органами организовали работу по информированию избирателей посредством операторов сотовой связи Кселл/Актив, Билайн, Теле2/Алтел, направляя sms-рассылки на мобильные телефоны избирателей о дне выборов.

О кандидатах

В период выдвижения по двум районам всего выдвинуто 15 кандидатов. Однако до окончания срока регистрации пять кандидатов подали письменные заявления об отмене своих кандидатур. Четырём отказали в регистрации. Причины банальные – несоответствие требованиям законодательства в сфере госслужбы и непредставление полных пакетов документов для регистрации.

Из зарегистрированных кандидатов двое были выдвинуты партией "AMANAT", четверо – в порядке самовыдвижения. Все шесть кандидатов внесены в избирательные бюллетени.

Активность населения

По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в списки избирателей включены 31 323 избирателей по Жуалынскому району и 40 419 избирателей по Т. Рыскуловскому району.

По двум районам в голосовании приняли участие 40 261 избирателей или 56,12%. Из них в Жуалынском районе – 19720 или 62,96%, в Т. Рыскуловском районе – 20541 или 50,82%, вне помещений для голосования - 595.

На 74 избирательных участках двух районов участвовали 419 наблюдателей. Из них 135 - доверенные лица кандидатов, 105 - наблюдатели от политических партий, 25 - представители СМИ, 154 – представители аккредитованных общественных объединений и некоммерческих организации Республики Казахстан.

Итоги выборов

Жамбылская областная избирательная комиссия сообщила следующие итоги выборов акимов районов.

по Жуалынскому району:

за Булекбаева Нуржигита Абдиевича подано 1505 голосов избирателей,

за Мұртаза Жалғаса Алижанұлы подано 16520 голосов избирателей.

за Мырзалиева Жанибека Амангелдиевича подано 1158 голосов избирателей.

число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 289;

по району Т. Рыскулова:

за Аблазимова Бахытбека Жаксымбетовича подано 1804 голосов избирателей,

за Есиркепова Ернара Серикалиевича подано 16179 голосов избирателей.

за Кулманова Сапара Тилеубердиевича подано 1891 голосов избирателей.

число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 309.

По итогам выборов акимами районов избраны Жалғас Мұртаза и Ернар Есиркепов. Примечательно, что оба занимали должности акимов этих районов до выборов.

Так, Жалғас Мұртаза получил 84,8% голосов избирателей и стал акимом Жуалынского района. С 80,1% голосов избирателей акимом района Т. Рыскулова избран Ернар Есиркепов.

В день выборов жалоб и исковых заявлений в суды не зарегистрировано.