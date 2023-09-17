Ярмарки под срывом? Фермеры ВКО заявили о проблеме

Открытие традиционных ярмарок выходного дня, когда со всех районов фермеры привозят свою продукцию на реализацию, в Усть-Каменогорске ждут и жители города, и сельхозтоваропроизводители. У одних появляется возможность купить качественные и свежие продукты, у других реализовать, причем – без посредников, а значит, с большей выгодой для себя. Однако на этот раз открытие сезона ярмарок с большей силой обнажило актуальную проблему для сельчан: им негде хранить свежее мясо и рыбу и уж слишком хлопотно везти продукты из отдаленных районов, передает BaigeNews.kz.

Ярмарки выходного дня давно стали доброй традицией в Усть-Каменогорске. Проводятся они с осени по весну обычно в субботу. В это день фермеры районов области – каждый по очереди – привозят свою продукцию. Здесь можно купить все, чем богат тот или иной район, причем по цене, которая приятно отличается от магазинной.

"Мы сформировали список районов, которые будут приезжать в Усть-Каменогорск по субботам и представлять свою продукцию. Мы заметили, что стоимость товаров, которые здесь реализуются, обычно дешевле на 10, а то и 20 процентов", - рассказал руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Гасан Турганбаев.

В этом году сезон ярмарок открывал Тарбагатайский район, представив мясо, которого привезли более 10 тонн, молочную продукцию, рыбу, овощи, мед и даже баурсаки и национальные сладости, которыми бесплатно угощали всех желающих.

"Мы стараемся не пропускать такие мероприятия. Здесь можно закупиться на несколько месяцев. Я взяла мяса – очень хорошее. Особенно порадовала цена. Говядину я взяла за 2 200 тенге за килограмм, хотя здесь же местные продавцы продают ее не дешевле, чем 2 800, а то и 3 000 за килограмм. Есть разница? Хотелось бы, чтобы власть контролировала цены, как-то повлияла на эту ситуацию", - говорит жительница Усть-Каменогорска Ольга Маркелова.

С пожеланием горожанки согласны и сами фермеры. По их словам, цену на товар накручивают не они, а перекупщики, которым они вынуждены сдавать мясо, рыбу и другие продукты, просто потому, что добираться с товаром, например, до Усть-Каменогорска достаточно долго. Не каждый может себе позволить регулярные поездки в областной центр с товаром.

Отметим, что Тарбагатайский район – один из самых отдаленных от Усть-Каменогорска. До областного центра, например, от райцентра села Акжар – 415 километров. С учетом того, что дороги здесь давно требуют ремонта, путь займет не менее 7 часов. В общем, часто в город не наездишься, поэтому такие ярмарки местные предприниматели тоже ждут с нетерпением. Районный акимат занимается организацией, помогает с доставкой продуктов, а жители Усть-Каменогорска быстро и не особо торгуясь раскупают качественную продукцию, как говорится, с первых рук.

"У нас в Тарбагате есть все! Мы животноводы, у нас лучшее мясо, а значит, и молоко, сметана, творог. Есть рыба. А овощи наши покупали? Я не хвастаюсь, но, если попробуете, никакие другие не захотите. Все это богатство мы привезли сегодня на ярмарку. А люди удивляются: почему так дешево? Да потому что сам крестьянин продает, а не через перекупщика, которые только на мясо накручивают по тысячи тенге за килограмм, представляете? Я понимаю, им надо оправдать затраты на дорогу, еще и прибыль свою получить, но кусок мяса в результате золотым оказывается", - говорит фермер из Тарабагатайского района Кайрат Адильбеков.

С фермером согласны и его коллеги, приехавшие на ярмарку со своей продукцией.

"Я не первый раз на ярмарке в Усть-Каменогорске, стараюсь не пропускать. Это очень выгодно и для нас, предпринимателей, и местного населения. Я пасечник, привез мед. Уже половину продал, людей устраивает и цена, и вкусовые качества", - говорит Григорий Ильжечик.

И как один фермеры твердят о том, что крайне заинтересованы в прямой доставке своей продукции в крупные населенные пункты области. А еще о том, что очень ждут открытия оптово-распределительного центра, который несколько лет назад начали строить в Усть-Каменогорск, но почему-то так и не сдали в эксплуатацию.

Как удалось выяснить, действительно, в Усть-Каменогорске в 2021 году началось строительство современного оптово-распределительно центра (ОРЦ) стоимостью 14 миллиардов тенге. Проект реализуется с участием АО "Социально-предпринимательской корпорации "Ертіс" с долей участия 49 процентов и частного инвестора ТОО "Нарын-Сауда-ОПТ" с долей 51 процент.

Как пояснили в отделе предпринимательства города, это крупный инвестиционный проект, включающий в себя два этапа реализации. На первом этапе построят два овощехранилища общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров, кросс-док и комплекс административных зданий. Второй этап - строительство основного здания оптово-распределительного центра общей площадью 20 тысяч квадратных метров, в него войдут залы торговли мясом, рыбой, овощей и фруктов, молочными и хлебобулочными изделиями, а также кафе, кабинеты ветврачей и зона ярмарки.

Первый этап должен быть завершен в сентябре текущего года, второй - в декабре.

"Этот объект, действительно, очень необходим городу и области, потому что в Усть-Каменогорске острый дефицит мощностей с современным охлаждением. В городе одно овощехранилище, остальные остались со времен Советского союза со старой системой вентиляции, охлаждения. Строительство ОРЦ идет, но из-за погоды идет с некоторым опозданием. Первую очередь должны были сдать 15 сентября", - прокомментировал ситуацию директор департамента госпрограмм Артем Демидов.

По его словам, в Усть-Каменогорске это будет первый подобный центр с современной системой охлаждения, поэтому понятно, почему его так ждут местные предприниматели, особенно – из дальних районов.

Фото: Дмитрий Чернов.