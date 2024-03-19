Ярмарка ремесленников и "Наурыз базары" пройдут в Астане

В Астане с 21 по 23 марта на площадке выставочного центра ЭКСПО будет работать ярмарка ремесленников с участием ведущих мастеров из ближнего и дальнего зарубежья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

В столицу Казахстана съедутся ювелиры, гончарных дел мастера, специалисты по керамике, камню и чеканке, эксперты по ковроткачеству, изготовители народных музыкальных инструментов из Турции, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Татарстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана.

Участники ярмарки "Наурыз базары" представят коллекции одежды в этностиле, ювелирные изделия, предметы из керамики, металла, войлока и шёлка, сувениры.

Также в рамках праздника будет функционировать продовольственная ярмарка, где для горожан будет доступна свежая продукция от крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из регионов страны.

Кроме того, в программе "Наурыз базары" запланирован фестиваль восточной кухни, где астанчане и гости города смогут отведать Наурыз көже, горячий плов, баурсаки и другие национальные праздничные блюда от лучших заведений столицы.

Отметим, что также предусмотрено проведение праздничных концертов, массовых соревнований по национальным видам спорта, open space зоны для творчества, где будут представлены рисование, гончарное искусство, игра на казахских национальных инструментах, лепка. Для юных гостей организуют национальные игры: аркан тарту, асык ату, тогыз кумалак и многое другое.

Ярмарка будет работать три дня: 21 марта — с 13:00 до 18:00, 22 и 23 марта — с 09:00 до 18:00.