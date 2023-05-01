Ярмарка переселения прошла в Туркестанской области

Фото: аппарат акима Мактааральского района Туркестанской области

В Туркестанской области стартовала ярмарка переселения в рамках нацпроекта "Сильные регионы – драйвер развития страны", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Работодатели из Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей предложили местным жителям сотни открытых вакансий.

Одну из первых ярмарок переселения провели в густонаселённом Мактааральском районе. Местным жителям предложили порядка 4000 открытых вакансий и разъяснили, на каких условиях можно переехать в другие регионы страны.

"Наша область нуждается в специалистах сельского хозяйства, горно-добывающей отрасли, госслужащих, педагогах и врачах. Кроме того, у нас хорошо развит туризм. Если есть желающие развивать эту сферу, то мы готовы пригласить их к себе", - говорит заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм области Абай Айман Нурлыбек.

Павлодарская область в рамках программы переселения выделила для жителей юга 2800 квот. С начала года туда уже переехали 600 человек, а за последние 5-6 лет количество переселенцев достигло 15 тысяч человек.

"Члены нашей делегации готовы предложить соискателям множество интересных вакансий: педагогов, врачей, работников сельского хозяйства и тяжёлой промышленности. К данному часу в списки зачислили около 100 желающих", - говорит директор центра занятости Павлодара Меруерт Есенбаева.

В течение трёх дней работодатели проводили разъяснительные встречи с населением Сарыагашского, Келесского, Сайрамского и Ордабасинского районов, а также города Туркестан.

Всего в рамках ярмарки переселения желание жить и работать в другом регионе изъявили порядка 500 сот семей Туркестанской области – это примерно 2000 человек.

"Это не значит, что все 2000 человек переедут в этом году. Сначала они съездят туда, посмотрят, только потом сделают выводы. Некоторые хотят подождать, пока закончится учебный год в школах, но заинтересованность среди населения высокая", - рассказывает земеститель руководителя управления координации занятости Туркестанской области Нуржан Нурашов.

По информации госслужащих, переселенцам предлагают следующие условия: оплата проезда и подъёмные на каждого члена семьи по 240 тысяч тенге, на год предоставляют бесплатное жилье, а в случае строительства или покупки недвижимости окажут материальную помощь в размере четырёх миллионов тенге. С 2015 года в северные регионы, где есть дефицит рабочей силы, перебрались 12 тысяч жителей Туркестанской области.