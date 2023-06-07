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Январские события: убившим задержанного полицейским вынесли приговор в Алматы
Виновными в убийстве задержанного по время январских беспорядков признали семерых сотрудников изолятора временного содержания департамента полиции Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Уголовное дело по обвинению в превышение власти с применением насилия, в бездействии по службе, в целях нанесения вреда другим лицам, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти (часть 3 статьи 146, пункт 1 части 4 статьи 370 УК РК) рассмотрели в Алмалинском районном суде.
Установлено, что 9 января 2022 года потерпевшего А. доставили в ИВС по подозрению в участии в массовых беспорядках. 12 января мужчина, находясь в камере, стал стучать кулаком и ногами по дверям камеры, требуя вызвать следователя.
"Подсудимые А. и Т., неся службу на посту в ИВС, доложили о случившемся дежурному Е. Затем Е., А. и Т., взяв резиновые палки, направились к камере и открыли дверь. Потерпевший А. взял алюминиевую ложку и замахнулся на них, подсудимые стали избивать его, затем, затащив в комнату досмотра, вчетвером продолжили избивать и издеваться, а один наблюдал за происходящим и бездействовал. После избиения подсудимые вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада констатировала смерть потерпевшего А.", - сообщили в суде.
Смягчающими обстоятельствами по делу признаны наличие у осуждённых малолетних детей. Отягчающими - совершение уголовного правонарушения с особой жестокостью, в условиях чрезвычайного положения и лицами, нарушившими присягу.
"В отношении шести лиц назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 10 лет, с учётом степени участия в преступлении. За бездействие в отношении одного лица назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы", - уточнили в суде.
Всем осуждённым назначено дополнительное наказание – лишение права занимать должности на госслужбе. Они лишены специальных званий. В пользу потерпевших взыскан моральный вред в сумме 20 миллионов тенге.
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