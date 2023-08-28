  • 28 Августа, 15:11
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"Ямы и выбоины": жители села в ЗКО жалуются на новый асфальт

Сегодня, 14:00
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BaigeNews.kz, иллюстративное фото Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00
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Фото: BaigeNews.kz, иллюстративное фото

Асфальтовому покрытию в селе Пятимар Жангалинского района ЗКО всего около года и уже вызывает нарекания сельчан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Жители села Пятимар Жангалинского района ЗКО пожаловались, что в прошлом году в их населенном пункте был произведен средний ремонт дорог, но из 10 километров отремонтировали только четыре, и то здесь уже появились выбоины и ямы, и покрытие начало крошиться. Больше всего их возмущает толщина асфальта. Они измерили ее. Она составила три сантиметра.

Теперь сельчане переживают, что оставшиеся шесть километров также будут заасфальтированы не лучшим образом. Они видели, как подрядчики месяц назад посыпали дорогу смесью из щебня и цемента, а сами уехали на другой объект.

На возмущения сельчан ответил аким Жангалинского района Алпамыс Кушкинбаев.

"Подрядная организация завершает объект в районе Байтерек, и на днях приедет в Пятимар. У нас проводится не капитальный, а средний ремонт. Сейчас его делают именно по такой технологии. Вы можете сами посмотреть ПСД. Дорогу делают по технологии ресайклинг, то есть под низ кладут смесь из щебня и асфальта, а поверх укладывают асфальт. Во всех населённых пунктах дороги ремонтируются именно по такому методу. Миллиарды на капремонт подъездной дороги в посёлок нам никто выделять не будет", - сказал чиновник.

Он также пообещал, что отремонтированный участок тщательно проверят представители технического, авторского надзора и заказчик в лице отдела районного ЖКХ.

Видео Вы можете посмотреть по ссылке.

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