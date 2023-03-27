Ямы и выбоины: что стало с дорогами Астаны после зимы

Фото: Майра Джиенгулова

В Астану пришла весна, а это значит, что на дорогах столицы вновь появились ямы и колдобины. Корреспондент BaigeNews.kz проехалась по городу и посмотрела, в каком же состоянии дороги Астаны, и по каким улицам жителям и гостям столицы лучше пока не ездить.

Начнём с улиц, которые встречают гостей города у важных стратегических объектов – вокзалов. Их в столице два – и рядом с обоими одни из самых больших и запоминающихся повреждений дорожного покрытия.

Это улица Мұхамеджана Тынышбайұлы. Вдоль нее находится железнодорожный вокзал Нұрлы жол, который торжественно открыли в 2017 году. Однако привести в порядок близлежащую территорию и улицу пока не успели. Если двигаться по улице Тынышбайұлы от улицы Ахмета Байтурсынова до улицы Жумекена Нажимеденова, то нужно быть максимально осторожными. Поскольку водителей ждет неприятный сюрприз, который может причинить автомобилю, при неосторожном движении, немалые проблемы. Повреждение дорожного полотна здесь достигает нескольких метров и проехать можно только по одной полосе дороги.

А это железнодрожный вокзал по улице Вольфганга Гёте. Прктически напротив объекта водителям так же никак не превысить скоростной режим, напротив, приходится максимально снижать скорость. Здесь между люком дождевой канализации и колодцем образовалась траншея шириной почти метр, а длиной почти три метра.

Затем мы отправились далее колесить по правому берегу столицы. Недалеко от старого ЖД-вокзала есть улица Шабал Бейсековой. Её состояние на протяжении пути от улицы Конституции до улицы Нургисы Тлендиева сложно назвать удовлетворительным. Повреждения покрытия сопровождали нас весь путь, где-то даже можно заметить брусчатку, которой застелили ямы. А ведь здесь множество жилых домов. Но в конце пути улицу всё же начали ремонтировать. Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, с 25 марта полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Бейсековой со стороны улицы Сакена Сейфуллина и со стороны рынка "Салем" на пересечении с проспектом Нургисы Тлендиева.

"В ближайшее время будут начаты работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода", - говорится на сайте столичного акимата.

Особое внимание хочется уделить колодцам на дорогах. Их очень много и большая часть из них повреждена, что создаёт препятствия для движения автомобилей.

Также в акимате сообщили, что в столице перекроют пересечение улиц Шакарима Кудайбердыулы-Бурабай. Причиной стала, как отметили в ведомстве, реализация проекта "Строительство и реконструкция улиц жилого массива Юго-Восток (левая сторона)".

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Астаны начинаются работы по устройству инженерных сетей на пересечении улиц Кудайбердыулы – Бурабай. В этой связи с 25 марта по 10 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении данных улиц. На период проведения дорожно-строительных работ временно изменена схема движения маршрутов №13, 47", - говорится в сообщении акимата.

Однако, как рассказали местные жители, на данном участке осенью 2022 года уже проводился ремонт, и даже стелили новый асфальт, который вёл в сторону школы и детского сада по улице Бурабай.

Но внимания дорожников заслуживает вся улица Шакарима Кудайбердиулы. На некоторых участках с пересекающими улицами асфальт будто вовсе отсутствует.

Также мелкие повреждения асфальта можно встретить на улицах Абая, Кенесары, Амангельды Иманова, Бейбитшилик, Республики и в подземном автомобильном тоннеле в микрорайоне "Самал".

Что касается левобережья Астаны, то здесь таких крупных ям мы не встретили. Но на нескольких улицах, таких как Улы Дала и Мангилик Ел, можно увидеть колею. Даже если на движение и скорость автомобилей это сильно не влияет, то значительно сказывается на ходовой части машины.

Если на центральных улицах левого берега дороги ещё в удовлетворительном состоянии, то мелкие улицы, находящиеся между домами оставляют желать лучшего. В пору активного таяния снега и после дождя там без специальной обуви просто не пройти. И зачастую по таким дорогам ездят не только автомобили, но и проходят дети. Такие жалобы неоднократно появляются в социальных сетях.

Instagram/zhaloby.astana

Также ещё одна опасность подстерегает водителей на новой дороге по Улы Дала, которую открыли в 2022 году. Там по среди дороги открытый колодец, в который, предположительно, для привлечения внимания водителей, поместили шину.

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