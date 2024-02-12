Ядовитые пауки расплодились в подвале жилого дома в Актау

Большое скопление ядовитых пауков каракуртов в подвале дома напугало жителей Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Один из жильцов дома 50А в 13-м микрорайоне, спустившись в подвал, сделал неприятную находку - под квартирами расплодилась опасные насекомые.

"Каракурт является одним из самых ядовитых пауков в мире, и его присутствие в жилой зоне может представлять угрозу для здоровья и безопасности населения. На данный момент нам неизвестно, как каракурт попал в подвал, и сколько их может быть ещё в окрестностях. Этот факт вызывает серьезные опасения среди местных жителей и требует немедленного вмешательства специалистов. Мы просим предоставить нам экологическую помощь и разработать план действий по их эффективному устранению", - пожаловался житель дома.

Люди опасаются, что с потеплением пауки поползут в квартиры.

В обслуживающей компании "Мангыстау Бiрлiк" поспешили упокоить жителей. Там пообещали потравить пауков до конца недели.

Руководитель КСК "Мангыстау Бiрлiк" Газиз Агатаев заверил, что они ежегодно проводят дезинсекционные мероприятия в подвалах жилых домов.

"В среду будет заключён договор с компанией, которая произведёт до конца недели травлю насекомых в подвалах жилых домов", - сказал Агатаев.