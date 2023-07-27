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pxhere.com Сегодня, 20:26
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Сегодня, 20:26
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Фото: pxhere.com

Ядовитая змея укусила девочку в Костанайской области

За жизнь ребёнка борются врачи.

За жизнь 13-летней девочки борются врачи в Костанайской области. Ребёнка укусила ядовитая змея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

Как сообщил главврач областной детской больницы Нурлан Ержанов, девочка поступила в приёмный покой 24 июля. По её словам, инцидент произошёл на границе Костанайской и Челябинской областей, куда семья отправилась на рыбалку.

"Змея укусила ребёнка за палец правой руки. В области укуса образовался некроз, выраженный отёк всей правой верхней конечности и грудной клетки справа. Ребёнку ввели сыворотку против яда змеи, сыворотку против гангрены, провели антибактериальную и противоинтоксикационную терапии. Состояние ребёнка тяжелое, стабильное. Отёк спадает", - сообщил врач. 

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Сегодня, 20:26
138
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