"Я вижу большую перспективу для Казахстана" - наблюдатель из Португалии о президентских выборах

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Международный наблюдатель из Португалии, исполнительный директор научно-технологического парка Taguspark, Эдуардо Баптишта Коррейа рассказал о своих впечатлениях об избирательном процессе в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Я воспринимаю всё очень позитивно. Всё проходит в соответствии с международными стандартами и требованиями. Избирательный процесс организован очень чётко, виден порядок. Только позитивные эмоции. Сегодня побывали в семи избирательных участках в столице, это участки, которые находятся на правом берегу, в Национальном музее, в здании КТЖ и библиотеке", - отметил он.

По его наблюдениям, практически во всех участках урны были заполнены на половину.

"Особенно с утра мы видели, что поток людей был интенсивный. Можно наблюдать, что казахстанцы очень активно участвуют и заинтересованы в принятии участия в этих выборах. В соответствии с тем, что я видел, всё прозрачно. Ничего негативного не было. Из-за языка не имел возможности поговорить с местными наблюдателями, но их было много во всех участках. Мы сейчас планируем посетить ещё участки", - сказал он.

У спикера большой опыт участия в качестве наблюдателя в самой Португалии. Но за рубежом участвует впервые. Наблюдатель поделился своим мнением о политических процессах в Казахстане.

"Казахстан находится на пути политической трансформации. На мой взгляд, все эти шаги идут в рамках этой позитивной трансформации. Я вижу большую перспективу для Казахстана. Считаю, что данная практика избрания президента на всего лишь один большой срок в семь лет очень интересная и подходящая для Казахстана. В целом, в других демократических государствах президент избирается на 4-5 лет на два срока. Но вот эти семь лет, на мой взгляд, будут очень интенсивными и отлично подходят под местные реалии. В целом, я поддерживаю данную практику", - заключил он.





