Я учу свой родной язык – Шарлапаев о знании казахского
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Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве сообщил, что пять раз в неделю берет уроки казахского языка, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка пять раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан",- сказал Канат Шарлапаев.
Он также заявил, что не поменял ни одного человека после прихода в национальный управляющий холдинг "Байтерек" и то же самое произойдет и в Министерстве промышленности и строительства.
"Я не буду менять ни одного из своих вице-министров. Я продолжу работать с людьми, которые знают свое дело. Зачем я взял с собой пресс-секретаря? Позвольте мне объяснить. У нас министерство индустрии и инфраструктурного развития разделилось на две части. Поэтому эти ушли в другое министерство. Вакансия оказалась. В связи с этим я позвонил пресс-секретарю национальной компании "Байтерек"", - резюмировал министр.
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