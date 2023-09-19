Я учу свой родной язык – Шарлапаев о знании казахского

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве сообщил, что пять раз в неделю берет уроки казахского языка, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка пять раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан",- сказал Канат Шарлапаев.

Он также заявил, что не поменял ни одного человека после прихода в национальный управляющий холдинг "Байтерек" и то же самое произойдет и в Министерстве промышленности и строительства.